Sosyal yardım alanların istihdamı kolaylaşıyor: İşverene 1 yıl SGK primi desteği

Nakdi düzenli sosyal yardım alanların istihdamında işverene 1 yıl boyunca SGK primi işveren hissesinde muafiyet sağlanıyor; başvuru e-SGK üzerinden yapılıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:54
Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, eğitim, sağlık, gıda, barınma, gebelik gibi şartlı yardımlar ile eşi vefat etmiş kadınlar ve muhtaç asker aileleri gibi nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış ve genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanan kişilerin sigortalı bir işe alınmaları halinde, bir yıl süreyle SGK primi işveren hissesinin ödenmeyeceğini açıkladı. Kurt, bu düzenlemenin sosyal yardım alanların işgücü piyasasına kazandırılmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Nakdi düzenli sosyal yardım nedir?

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi ve yoksul kesimlerin desteklenmesi amacıyla uygulanan sosyal politikaların önemine vurgu yaptı. Kurt, bu istihdam teşvikinin 2016 yılından bu yana yürürlükte olduğunu söyledi ve söz konusu nakdi yardımların örneklerini şöyle sıraladı: şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları, barınma, gıda ve eğitim yardımları.

Kimler bu teşvikten yararlanabilir?

Kurt, teşvikin koşullarını aktararak, bu yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların; ikamet ettikleri hanede genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından ve 4/1-a (eski adıyla SSK) kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalılar için uygulandığını; bu kişilerin işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde belirtilen yardım türlerinden faydalanmış olmalarının gerektiğini söyledi. Ayrıca işverenlerin beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri ve vadesi geçmiş prim borcu bulunmaması gerektiğini hatırlattı.

İşverenin personel maliyeti nasıl düşüyor?

Kurt, destek kapsamında asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti. Mevcut durumda SGK primi oranının %37,75 olduğunu, bu oranın 2026 başında %38,75’e yükseleceğini aktaran Kurt, örnek rakamlarla şu bilgileri verdi: asgari ücretli bir sigortalı için ödenmesi gereken SGK primi 9.817,08 TL iken, teşvik sayesinde işverenlerin SGK’ye yalnızca 4.420,94 TL ödediğini; yararlanılan teşvik tutarının aylık 5.396,14 TL, yıllık ise 64.753,68 TL olduğunu vurguladı.

Alt işverenlerde uygulama koşulları

Bu prim desteğinin alt işverenlerce çalıştırılan kapsama giren sigortalılar için de uygulanabildiğini söyleyen Kurt, desteğin sağlanabilmesi için asıl işverenin kendi çalıştırdığı ve alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırdığı sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Başvuru nasıl yapılır?

Uygulamadan yararlanmak isteyen işverenler başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-SGK uygulaması kanalıyla yapabiliyor. Başvurular, www.sgk.gov.tr/e-SGK sistemine giriş yapılarak erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan ve "Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi" menüsünden gerçekleştiriliyor.

