MB Başkanı Karahan’ın Annesi Op. Dr. Hatice Karahan Uşak’ta Defnedilecek

MB Başkanı Karahan’ın annesi Hatice Karahan Uşak’ta son yolculuğuna uğurlanacak
Cenaze töreni ve defin bilgileri
Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan’ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Op. Dr. Karahan için yapılacak törenin ayrıntıları açıklandı.
Tören, yarın ikindi vakti İstanbul Fatih Camisinde düzenlenecek. Op. Dr. Karahan’ın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından pazar günü memleketi Uşak’ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.
Ailenin ve yakınlarının başsağlığı dilekleri bu çerçevede kabul ediliyor; tören bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.
HATİR KARAHAN