3 Eylül 2025 Gündemi — Siyaset, Ekonomi, Spor ve Diplomasi

Özgür Özel ziyaretleri, TÜİK'in ağustos enflasyonu, bakanların programları ve milli takımların maçları 3 Eylül 2025 gündeminde öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2025

CHP ve Yerel Ziyaretler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemine katılacak, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek ve Zeytinburnu'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek. (İstanbul/11.00/13.00/20.30)

Yasama, Yürütme, Siyaset

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına iştirak edecek. (Kırklareli/10.30)

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, havalimanında basın toplantısı düzenleyecek, STK temsilcileri ve parti teşkilatıyla bir araya gelecek; MEMUR-SEN'i, Ticaret ve Sanayi Odası'nı, OSB'yi ziyaret edecek ve Gençlik Buluşması'na katılacak. (Van/09.30-19.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Roket Yarışması programına katılacak, Karaman Valiliği ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek; KOP-MEVKA Projeleri ve Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Toplu Açılış ve KOP İmza Töreni'ne iştirak edecek. (Aksaray/08.30/Karaman/11.00/11.45/12.30/13.15)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ziyaret edecek, basın toplantısıyla ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklayacak; Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacak, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulunacak. (Sakarya/09.30/10.30/11.30/12.30/13.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak; Gümüşhane Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesini ziyaret edecek. (Bayburt/11.30/12.00/12.30/12.45/Gümüşhane/14.30/17.00/17.30/18.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak. (Riga/21.15)

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçının hazırlıklarını Riva'da gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve Tiflis'e gidecek. (İstanbul/11.15/16.00)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Gürcistan maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Tiflis/19.00)

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve bir oyuncusu, Türkiye maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı yapacak; Gürcistan son antrenmanını burada gerçekleştirecek. (Tiflis/16.30/17.00)

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turuna 33 müsabakayla devam edilecek.

***

