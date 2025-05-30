DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,51 0,14%
ALTIN
4.142,54 0,64%
BITCOIN
4.130.149,58 0,83%

3. Uluslararası Aile Sempozyumu '21. Yüzyılda Aile Olmak' Temasıyla Başladı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumda aile olmanın zorlukları ve çözümleri tartışılacak.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 17:20
3. Uluslararası Aile Sempozyumu '21. Yüzyılda Aile Olmak' Temasıyla Başladı

3. Uluslararası Aile Sempozyumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı. Açılışta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Şirin, sempozyumun içeriğinin çok boyutlu olarak tasarlandığını belirtti.

Prof. Şirin, dijitalleşme, küreselleşme ve bireyin yalnızlaşması gibi konuların aile yapısını dönüştüren dinamikler arasında yer aldığını söyledi. Etkinlikte 63 akademisyenin sunum yapacağını ifade eden Şirin, "Toplumların karşı karşıya kaldığı kültürel aşınma, sosyal politikalar ve ailelerin psikolojik iyi oluşu gibi konulara oldukça kapsamlı bir şekilde odaklanacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, vakfın toplumda aile odaklı çözümler üretmek amacıyla çalıştığını ifade etti. Karabıyık, 21. yüzyılın "haz ve hız çağı" olduğunu belirterek, "Bugün Gazze'deki soykırım gerçeği, tüm bu tanımlamalar karşısında darmadağın olmuştur." dedi.

Karabıyık, bireyi merkeze alan mevcut modellerin yerine, aileyi merkeze alan bir Dünya Aile Ajansı kurulmasını önerdi. Ayrıca, aile yapısının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Sosyal cinsiyet ideolojisinin olumsuz etkilerini dengelemek için somut adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sempozyuma gönderdiği mesajda, ailenin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Aile, sağlam bir toplumun temelidir ve fıtrata uygun bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor." dedi. Kurtulmuş, kadın ve erkeğin tamamlayıcılığına vurgu yaptı.

Sempozyum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin katılımıyla devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" başladı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Şirin, programa katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" başladı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Şirin, programa katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kazakistan'da İlk İtalya-Orta Asya Zirvesi Yapıldı
2
Iğdır Üniversitesi'nde Yeni Dönem: Prof. Dr. Ekrem Gürel Görevi Devraldı
3
Ankara'da İHH Görevlileri İçin Gıyabi Cenaze Namazı
4
AK Parti Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkanı Adayı Olarak Gösterdi
5
Bakan Göktaş: '2025 Aile Yılı, Türkiye İçin Seferberlik Çağrısıdır'
6
Hatay'da Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı
7
Muğla'da Trafik Kazası: 1 Can Kaybı, 3 Yaralı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu