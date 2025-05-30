3. Uluslararası Aile Sempozyumu '21. Yüzyılda Aile Olmak' Temasıyla Başladı

3. Uluslararası Aile Sempozyumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı. Açılışta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Şirin, sempozyumun içeriğinin çok boyutlu olarak tasarlandığını belirtti.

Prof. Şirin, dijitalleşme, küreselleşme ve bireyin yalnızlaşması gibi konuların aile yapısını dönüştüren dinamikler arasında yer aldığını söyledi. Etkinlikte 63 akademisyenin sunum yapacağını ifade eden Şirin, "Toplumların karşı karşıya kaldığı kültürel aşınma, sosyal politikalar ve ailelerin psikolojik iyi oluşu gibi konulara oldukça kapsamlı bir şekilde odaklanacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, vakfın toplumda aile odaklı çözümler üretmek amacıyla çalıştığını ifade etti. Karabıyık, 21. yüzyılın "haz ve hız çağı" olduğunu belirterek, "Bugün Gazze'deki soykırım gerçeği, tüm bu tanımlamalar karşısında darmadağın olmuştur." dedi.

Karabıyık, bireyi merkeze alan mevcut modellerin yerine, aileyi merkeze alan bir Dünya Aile Ajansı kurulmasını önerdi. Ayrıca, aile yapısının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Sosyal cinsiyet ideolojisinin olumsuz etkilerini dengelemek için somut adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sempozyuma gönderdiği mesajda, ailenin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Aile, sağlam bir toplumun temelidir ve fıtrata uygun bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor." dedi. Kurtulmuş, kadın ve erkeğin tamamlayıcılığına vurgu yaptı.

Sempozyum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin katılımıyla devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" başladı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Şirin, programa katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" başladı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Şirin, programa katılarak konuşma yaptı.