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3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor

İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, aile değerlerinin önemini tartışıyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 15:45
3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor

3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor

İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, aile değerlerinin önemi üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından belirlenen tema '21. Yüzyılda Aile Olmak' olarak belirlendi.

Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın Açıklamaları

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdoğan, sempozyumda yaptığı konuşmada, "Avrupa orijinli bir dünya görüşü bizi kendi değerlerimizden uzaklaştırdı" diyerek, aile bağlarının ve ulusal değerlerin korunmasının önemini vurguladı. Akdoğan, yerel ve kültürel değerlerin aile yapısındaki rolüne dikkat çekerek, toplumun geleceği için bu değerlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Aile ve sosyal yapının değişim gösterdiği günümüzde, sempozyumun bu konu üzerine getirilen çözümler ve önerilerle dolu olması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" oturumlarla devam ediyor. Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdoğan, sempozyumda konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" oturumlarla devam ediyor. Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdoğan, sempozyumda konuşma yaptı.

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