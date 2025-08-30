30 Ağustos 2025 Gündemi: YKS Tercihleri, Sumud Filosu ve Eylül Ekonomi Ajandası

ÖZEL HABER GÜNDEMİ — 30 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- YKS'de ilk 1000'in tercihi tıp, mühendislik, işletme ve tarih oldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar verilerine göre, sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adayların tercihlerinde öne çıkan bölümler tıp ve mühendislik oldu.

Özvar: "Sayısalda ilk 1000'de olan 341 kişi tıbbı, 289 kişi bilgisayar mühendisliğini, 165 kişi elektrik-elektronik mühendisliğini tercih etti. Eşit ağırlıkta ilk 1000'e giren adayların en fazla tercih ettiği program işletme oldu."

Özvar ayrıca sözeldi puan türü için şunları söyledi: "Sözel puan türünde ise ilk 1000'e giren adaylardan 123 kişi tarihi, 65 kişi özel eğitim öğretmenliğini, 60 kişi ise ilahiyat programını tercih etti."

YÖK Başkanı, gelecek yıllarda yükseköğretim programlarının dönüşümünün devam edeceğini vurgulayarak, "Bilhassa istihdamla, iş gücü piyasalarıyla alakası kesilmiş, mezunlarının istediği iş imkanlarını vermekte başarısız kalan programları sistemin dışına çıkarmayı sürdüreceğiz" dedi.

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Küresel Sumud Filosu yarın yola çıkıyor: Gazze'ye onlarca gemi hedefleniyor

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, gemilerin 31 Ağustos'ta limandan kalkacağını açıkladı.

Durmaz: "31 Ağustos'ta gemiler, Gazze'deki ablukayı kırmak için limandan kalkacak. Her türlü renkten, dilden, inançtan ve ırktan insanlar bir amaç için bir araya geldi."

Durmaz, filoda "Onlarca gemimiz var, 44 ülkeden insanlar katılacak. Binlerce aktivist bu görevde yer alacak." diye konuştu ve karadakilerle birlikte başvuru sayısının "500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz talep var" seviyesine ulaştığını aktardı.

(Muhammet İkbal Arslan-Esra Hacioğlu/Barselona/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Eylülde yoğun bir ekonomi ajandası bekleniyor

Ekonomi gündeminde üç önemli veri öne çıkıyor: 1 Eylül'de yılın ikinci çeyrek büyüme oranı, 3 Eylül'de ağustos ayı ihracat ve enflasyon rakamları ve ekonomik yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program'ın eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Denizlerdeki rekor sıcaklık av sezonunu etkiliyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ekin Akoğlu, atmosferik olaylara bağlı deniz yüzeyi suyu sıcaklıklarındaki artışın avcılığı etkilediğini belirtti.

Akoğlu: "Kuzey Atlantik Salınımı ve El Nino gibi atmosferik olaylara bağlı olarak deniz yüzey suyu sıcaklıkları arttı. Bu da tabii ki avcılık yoluyla elde ettiğimiz deniz balıkları miktarını etkiledi." Ayrıca, geçen yıl etkisini yitiren El Nino nedeniyle "2025-2026 av sezonunda tekrar artan bir av miktarı bekliyoruz" dedi.

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- Ülkeler dijital platformlarda 'egemenlik' mücadelesi veriyor

SETA Toplum ve Medya Direktörü Prof. Dr. Faruk Taşcı, dijital platformların devletlerin siyasi ve güvenlik stratejileri için kritik hale geldiğini vurguladı.

Taşcı: "Dijital platformların sadece bireysel etkileşim alanı olmadığını, devletlerin siyasi ve güvenlik stratejileri için kritik olduğunu öğrendik." Taşcı, platformların üçüncü taraf protokollerle veri paylaşımı risklerine dikkat çekti.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün ise "Türkiye'nin özellikle son 5 yıldaki dijital kalkınma süreci hesaba katılacak olursa, bir dijital egemenlik alanının oluşturulma çabası doğrudan doğruya kamu düzeni ve milli güvenlikle alakalı bir konudur" dedi.

(Koray Taşdemir-Yusuf Kaan Bozdağ/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hayalet mutfaklarla "bir tıkla" toplu yemek siparişi hedefi

TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Başkanı Hüseyin Bozdağ, hayalet mutfaklara ilişkin çalışma yürüttüklerini ve geliştirilecek uygulama ile "uzaktan bir tıkla, toplu yemek siparişi verilebilecek" planlandığını açıkladı.

Bozdağ, ayrıca emeklilerin üç öğününü karşılamak üzere "uydu kentlerde mutfaklar kuracağız" ifadesini kullandı.

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Yeşil yapay zeka ile enerji ve verimlilik hedefleniyor

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sunucu soğutmasında atık su arıtımı ve deniz suyunun rafine edilmesi gibi yöntemlerle "yeşil yapay zeka" uygulamalarının hayata geçirilebileceğini belirtti.

Yazılım uzmanı Yusuf Koç ise şu an için yüksek enerji tüketiminin zorunlu olduğunu, ancak gelecekte daha düşük enerjiyle çalışan cihazların üretileceğini öngördüğünü söyledi.

(Koray Taşdemir-Fatma Nur Keleş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Marmara'da yeniden görülen Avrasya su samuru

Silivri'de geçen yıl görülen Avrasya su samuru, Marmara Denizi'nin kirlilik ve oksijen sorununa rağmen bu yıl Tekirdağ kıyılarında yeniden gözlemlendi.

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kerim Çiçek, "Burada görülebiliyor olması, Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde yerel balık popülasyonu ya da görece temiz tatlı su girişlerinin sağlandığı yaşam için asgari koşulların sürdüğüne işaret edebilir" dedi.

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

9- Küresel piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki güvercin mesajları sonrası küresel piyasalarda hafta başı pozitif seyrin, cuma gününe doğru azaldığı görüldü.

Piyasa fiyatlamaları Fed'in eylül ayında %86 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı beklentisini gösteriyor. Gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve büyüme verileri takip edilecek.

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

10- Milli voleybolcular Slovenya maçına güvenle hazırlanıyor

Milli takım oyuncuları Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Bangkok'ta hedeflerinin Slovenya maçını kazanmak olduğunu söyledi.

Aslı Kalaç: "Bangkok'a geldiğimizden beri odağımız tamamıyla Slovenya maçı oldu. Umuyoruz ki o maçı da güzel atlatacağız"

Elif Şahin: "Şimdi önümüzde Slovenya maçı var. Onların gerçekten birkaç iyi oyuncusu var. Slovenya'ya çalışmaya başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

(Muhammed Boztepe/Bangkok) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 95. randevuda

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki lig maçları istatistikleri öne çıkıyor: Sarı-lacivertliler başkent ekibiyle oynadığı maçlardan 47'sini kazandı, 16'sını kaybetti. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne son 39 lig maçında sadece 4 kez yenildi ve deplasmanda rakibine son 5 maçta kaybetmedi.

(Süha Gür/İstanbul)

12- Beşiktaş ile Alanyaspor 19. randevuda

İki takım arasında oynanan 18 karşılaşmada Beşiktaş 10 galibiyet, Alanyaspor 3 galibiyet aldı, 5 maç ise berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip son 4 maçta Alanyaspor karşısında galip gelemedi.

(Metin Arslancan/İstanbul)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.