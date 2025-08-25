30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN Ücretsiz

Karar ve kapsam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının 30 Ağustos Zafer Bayramında ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Uraloğlu, ücretsiz ulaşım uygulamasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını ve uygulamanın Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdiğini belirtti.

Hangi hatlar ücretsiz?

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu; Ankara'da Başkentray; İzmir'de ise İZBAN, 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek.

Uraloğlu değerlendirmesinde, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadesine yer verdi.