30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bazı Raylı Sistemler Ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattı ücretsiz hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 08:09
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi raylı sistem seferleri ücretsiz yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar, belirtilen hatlardaki seferlerden 30 Ağustos tarihinde ücret ödemeden faydalanabilecek.

