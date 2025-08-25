30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bazı Raylı Sistemler Ücretsiz
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi raylı sistem seferleri ücretsiz yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Vatandaşlar, belirtilen hatlardaki seferlerden 30 Ağustos tarihinde ücret ödemeden faydalanabilecek.