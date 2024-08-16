30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Duyurusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olarak sunulacak.

Ücretsiz Hizmet Verecek Hatlar

Başkanlık kararıyla birlikte, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Cuma günü ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Duyuru

Konuya ilişkin olarak yapılan resmi açıklamada, bu uygulamanın vatandaşların bayram coşkusunu artırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Tüm vatandaşların bu fırsattan yararlanması teşvik ediliyor.