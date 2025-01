30 Ocak 2025 Gündem Özeti: Politikadan Ekonomiye Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları

30 Ocak 2025 Gündemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün Ankara'da bulunacak.

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Ankara/14.00)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'na katılım gösterecek. (Antalya/10.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. (İstanbul/13.00)

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00)

Ekonomi ve Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'na katılacak. (Ankara/10.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı ile MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek. (Ankara/10.30/18.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası "Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı"'na katılım gösterecek. (İstanbul/09.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini ve haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.00/14.30)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açılayacak. (Ankara/14.00)

Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak. (Frankfurt/16.15)

Dünya ve Diplomasi

İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler, Gazze ve Kudüs merkezli izlenecek.

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından geçici yönetimin kurulmasıyla ülkedeki gelişmeler takip edilecek. (Şam/Halep)

Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak. (Amsterdam/23.00)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile mücadele edecek. (Herning/23.00)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. (Enschede/23.00)

Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. (İstanbul/20.00)

