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31 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Dünya Diplomasi ve Spor Alanındaki Gelişmeler

Bugün, Türkiye'de ekonomi, dünya diplomasi ve spor alanında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 00:00
31 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Dünya Diplomasi ve Spor Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne katılacak. Bakan Uraloğlu, Yalova'da saat 12.00'de düzenlenecek etkinlik sonrası Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunacak.

Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin 'Turizm Uydu Hesabı' verilerini bugün saat 10.00'da Ankara'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının kasım ayı sonuçlarını ise saat 14.30'da yine Ankara'da duyuracak.

Dünya Diplomasi

Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkede yaşanan gelişmeler takip edilirken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin de durumu izleyen kaynaklar mevcut.

Spor

Gençlerbirliği Futbol Takımı'nın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı, saat 10.40'ta basına açık olarak gerçekleştirilecek. Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ve yeni teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman sonrası açıklamalarda bulunacak.

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