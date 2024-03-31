31 Mart 2024 Mahalli idareler genel seçimleri başladı: İşte sandık detayları ve oy kullanma kuralları

Sandık Başında Türkiye: Mahalli İdareler Genel Seçimleri Yapılıyor

Bugün, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. 31 Mart 2024 tarihinde, 32 ilde saat 07.00'de oy verme işlemi başlarken, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı.

Seçimde Renkli Oy Pusulaları ve Seçmenlerin Tercihleri

Bu seçimde, vatandaşlar büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık gibi farklı makamlar için oy kullanacaklar. Oy pusulaları, büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz, il genel meclisi üyelikleri için turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği için ise sarı renkte olacak.

Seyyar Sandıklar ve Katılım Önlemleri

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturuldu ve bu seçmenler seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecekler. Her seçmen, kanunda belirtilen istisnalar dışında sadece kendi kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanabilecek.

Oyların Sayımı ve Sonuçların Açıklanması

Oy verme işlemi saat 07.00-16.00 arasında yapılan illerde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00'den önce oyların sayımına başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki tüm seçmenlerin oy kullanması tamamlandıktan sonra, sandıklar açılabilecek ve oyların sayımı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları açıklanamayacak.

Seçim Günü İstatistikleri ve Seçmen Katılımı

Seçim günü, Türkiye genelinde seçmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. Vatandaşlar, kendilerini temsil edecek yerel yöneticileri seçmek için sandık başına akın etti.