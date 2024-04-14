31 Mart seçimlerinde rakibinden 29 puan fark yiyen AK Partili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili tartışma yarattı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de yaşanan yenilgi ve parti içindeki sorgulamalar devam ederken, bazı parti mensuplarının lüks tatil paylaşımları tartışma yaratıyor. Bu tartışmalardan biri de 24., 25. ve 26. dönem AK Parti Çankırı Milletvekili ve AK Parti Çankırı adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili oldu.



Çankırı'da seçimi yüzde 29 puan farkla MHP'ye kaybeden Filiz'in, seçim sonrası Maldivler'den yaptığı tatil paylaşımı, seçmenler ve sosyal medya kullanıcıları arasında tepki çekti. Filiz'in, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel" notuyla paylaştığı fotoğraf, özellikle seçim yenilgisinin hemen ardından yapılmasıyla eleştirildi.





Tatilin ekonomik zorluklar içindeki vatandaşlar için bir lüks olduğu ve seçmenin beklentilerine uygun olmadığı yönündeki tepkiler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle, seçim dönemindeki vaatler ve seçim sonrası gerçekleşen tatilin çelişkisi, Filiz'e yöneltilen eleştirilerin ana noktasını oluşturdu.

Yazar İsmail Saymaz'ın, Filiz'in tatiline ilişkin yaptığı "Seçime kadar 'kefenimizi giydik, bekle Kudüs…' Seçimden sonra 'Şortlarımızı giydik, yallah Maldivler…'" şeklindeki eleştirel yorumu da tartışmaları körükledi. Bu yorum, Filiz'in tatilinin sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda seçmenlerin ve toplumun gözünde bir tutarsızlık ve samimiyetsizlik olarak algılanmasına neden oldu.

AK Partili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili, parti içinde ve genel olarak kamuoyunda partiye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.