Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

31 Mart seçimlerinde rakibinden 29 puan fark yiyen AK Partili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili tartışma yarattı

Çankırı'da seçimi MHP'ye kaybeden AK Partili Hüseyin Filiz'in Maldivler'deki lüks tatili, tepkilere neden oldu.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 17:19
31 Mart seçimlerinde rakibinden 29 puan fark yiyen AK Partili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili tartışma yarattı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de yaşanan yenilgi ve parti içindeki sorgulamalar devam ederken, bazı parti mensuplarının lüks tatil paylaşımları tartışma yaratıyor. Bu tartışmalardan biri de 24., 25. ve 26. dönem AK Parti Çankırı Milletvekili ve AK Parti Çankırı adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili oldu.

Çankırı'da seçimi yüzde 29 puan farkla MHP'ye kaybeden Filiz'in, seçim sonrası Maldivler'den yaptığı tatil paylaşımı, seçmenler ve sosyal medya kullanıcıları arasında tepki çekti. Filiz'in, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel" notuyla paylaştığı fotoğraf, özellikle seçim yenilgisinin hemen ardından yapılmasıyla eleştirildi.

AK parti

Tatilin ekonomik zorluklar içindeki vatandaşlar için bir lüks olduğu ve seçmenin beklentilerine uygun olmadığı yönündeki tepkiler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle, seçim dönemindeki vaatler ve seçim sonrası gerçekleşen tatilin çelişkisi, Filiz'e yöneltilen eleştirilerin ana noktasını oluşturdu.

Yazar İsmail Saymaz'ın, Filiz'in tatiline ilişkin yaptığı "Seçime kadar 'kefenimizi giydik, bekle Kudüs…' Seçimden sonra 'Şortlarımızı giydik, yallah Maldivler…'" şeklindeki eleştirel yorumu da tartışmaları körükledi. Bu yorum, Filiz'in tatilinin sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda seçmenlerin ve toplumun gözünde bir tutarsızlık ve samimiyetsizlik olarak algılanmasına neden oldu.

AK Partili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili, parti içinde ve genel olarak kamuoyunda partiye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Bağırsakları harekete geçirecek mucizevi ot! Herkesin üzerine basıp geçtiği ot kabızlığa son verdiriyor

ŞOK marketlerde indirim furyası başladı! Gitmeyen bin pişman olacak: ŞOK 14 Nisan kataloğu

Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı

Bayramda tatlıları kaçıranlar üzülmesin! Ödem attıran ve detoks çayı mucizesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!

O bankadan daha önce görülmemiş kampanya! Cüzdanında o kart bulunanlar 1000 TL’yi hesaplarında görecek

Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı

Ünlü çikolata markasından kötü haber geldi! Şirket iflas haberi sonrası ürünlerini dağıttı

Bayramda tatlıları kaçıranlar üzülmesin! Ödem attıran ve detoks çayı mucizesi

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ duyurdu: Kira öder gibi ev sahibi olma şansı

Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı

Bağırsakları harekete geçirecek mucizevi ot! Herkesin üzerine basıp geçtiği ot kabızlığa son verdiriyor

ŞOK marketlerde indirim furyası başladı! Gitmeyen bin pişman olacak: ŞOK 14 Nisan kataloğu

Faturaları otomatik ödemede olanlar dikkat! Fatura başına alınan faizlerden kurtulmak mümkün

Adına tapusu olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar binlerce lira vergi ödemek zorunda kalacak

Fatura ödemelerinde yeni dönem: Tutarlar üzerinden iadeler yapılacak! Bu düzenlemeyle paranız cebinizde kalacak