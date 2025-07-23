31. Saraybosna Film Festivali'nde 50 Film Yarışıyor

50 Film "Saraybosna'nın Kalbi" Ödülü İçin Yarışacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) farklı kategorilerde 50 film "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak. Festivalin En İyi Kısa Film kategorisinde, Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" isimli kısa film de yer alıyor.

Festival Hakkında Detaylar

Bu yılki festivalde gösterilecek filmler hakkında bilgiler veren Festival Direktörü Jovan Marjanovic ve festival yetkilileri Asja Krsmanovic ile Elma Tataragic, toplamda 50 filmin yarışacağını duyurdu.

Marjanovic, festivalde En İyi Film, En İyi Belgesel, En İyi Kısa Film ve En İyi Öğrenci Filmi gibi kategorilerdeki filmlerin listesine de vurgu yaptı. Bu filmlerden 15'inin dünya, 6'sının uluslararası, 28'inin bölgesel ve 2'sinin Bosna Hersek gösterimlerinin yapılacağı belirtildi.

Öne Çıkan Filmler

SFF'de dünya prömiyerini yapması beklenen "Prosedür" filmi, ayrıca festival kapsamındaki Avrupa Film Akademisi ödülüne de aday gösterildi. En İyi Öğrenci Filmi kategorisinde ise Asya Günen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Sırtüstü" filmi de yarışacak.

Onur Ödülü Kimlere Verilecek?

Bu yıl festivale verilen Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü ise İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'ya takdim edilecek.

Festivalin Tarihçesi

Yarım asrı aşkın bir süredir Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen bu prestijli festival, birçok dünyaca ünlü ismi ağırladı. SFF'nin en özel ödülü olan Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü, şimdiye kadar Morgan Freeman, Angelina Jolie, Robert de Niro, Oliver Stone, Nuri Bilge Ceylan, Tim Roth, Wim Wenders, Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen gibi isimlere takdim edildi. 2023'te Charlie Kaufman, 2024'te ise Meg Ryan bu ödülün sahibi olacak.

Festival, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar birçok ünlü ismi ağırladı. Ayrıca, çok sayıda Türk yapımı film de uluslararası arenada ödül almayı başardı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak. Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden birisi olan SFF'de bu yıl gösterilecek filmlere ilişkin Festival Direktörü Jovan Marjanovic'in yanı sıra festival yetkililerinden Asja Krsmanovic ve Elma Tataragic basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak. Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden birisi olan SFF'de bu yıl gösterilecek filmlere ilişkin Festival Direktörü Jovan Marjanovic'in yanı sıra festival yetkililerinden Asja Krsmanovic ve Elma Tataragic basın toplantısı düzenledi.