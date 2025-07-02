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32. İstanbul Caz Festivali Chucho Valdes ile Başladı

32. İstanbul Caz Festivali, Chucho Valdes Royal Quartet konseriyle İstanbul'da tüm cazseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 08:51
32. İstanbul Caz Festivali Chucho Valdes ile Başladı

32. İstanbul Caz Festivali Chucho Valdes Royal Quartet ile Açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, Chucho Valdes Royal Quartet konseriyle kapılarını açtı. Festivalin açılış konseri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Chucho Valdes'in Unutulmaz Performansı

Konserde sahne alan 83 yaşındaki usta sanatçı Chucho Valdes, dinleyicilere muhteşem bir müzik deneyimi sundu. Festival Direktörü Harun İzer, açılış konuşmasında festivalin güzelliğine vurgu yaparak, "Bu akşam festivalimiz çok değerli bir konserle başlayacak. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim," dedi. İzer, izleyicilerin varlığının kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Valdes'ten Anılar ve Gelecek Projeler

Valdes, 9 yaşında verdiği ilk konserini hatırlatarak, "O zaman hayal kurmaya başladım. Küba'da Mozart'ı hayal ettim," diyerek kendi bestesine olan ilgisini açıkladı. Ayrıca, Punto Cubano adlı eserini seslendireceklerini ve Küba tarzında bir tango yazdığını belirterek, bu tangoyu 'Lorena's Tango' olarak adlandırdığını duyurdu.

Festival Programında Neler Var?

Festival, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Bugün Hermanos Gutierrez müzik grubu, yarın ise besteci ve piyanist Max Richter sahne alacak. Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin 4 Temmuz'da Fransız Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca, 5 Temmuz'da Michelangelo Scandroglio ve Hakan Başar Trio, 6 Temmuz'da ise Chiara Civello performans sergileyecek. 7 Temmuz'da caz müzisyeni Jazzmeia Horn ve 8 Temmuz'da Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello dikkat çekici performanslar sergileyecek.

Caz Vapuru ile İstanbul Boğazı'nda Büyüleyici Bir Deneyim

Festivalde Caz Vapuru etkinliği ile 13 Temmuz'da İstanbul Boğazı eşliğinde konser gerçekleştirilecek. Ek olarak, genç yeteneklerin ve bağımsız seslerin sahne alacağı "Gece Gezmesi" konserleri, 16-17 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali", Chucho Valdes Royal Quartet konseriyle başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış konserinde, 83 yaşındaki usta sanatçı Chucho Valdes dinleyiciyle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali", Chucho Valdes Royal Quartet konseriyle başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış konserinde, 83 yaşındaki usta sanatçı Chucho Valdes dinleyiciyle buluştu.

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