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39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Coşkuyla Sonlandı

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başarılı bir şekilde sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 22:19
39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Coşkuyla Sonlandı

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Coşkuyla Sonlandı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, unutulmaz bir konserle kapılarını kapattı. Festival, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası "Evgeny Svetlanov"un muhteşem sahne performansıyla sona erdi.

Konserde Eşsiz Bir Performans

Başkent'in müzikseverleri, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde buluştu. Şef Marius Stravisky yönetimindeki orkestra, izleyicilere doyumsuz bir müzik deneyimi sundu. Piyanoda Salih Can Gevrek'in sahne alması, konserin unutulmaz anlarından biri oldu.

Müzik festivalinin bu yılki dönemi, müzik tutkunları tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, gelecek yıl yine yeni sürprizlerle müzik aşıklarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet...

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası "Evgeny Svetlanov"un CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konseriyle sona erdi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet...

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası "Evgeny Svetlanov"un CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konseriyle sona erdi.

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