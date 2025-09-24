4. Bağcılar Kitap Fuarı 26 Eylül'de Açılıyor — 58 Yayınevi ve Konuk Yazarlar

4. Bağcılar Kitap Fuarı 26 Eylül'de açılacak

Bağcılar Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Bağcılar Kitap Fuarı, 26 Eylül tarihinde okurlara kapılarını açacak. Fuar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda hazırlandı ve 5 Ekim'e kadar kitapseverlerle buluşacak.

Başkan Yasin Yıldız'dan davet

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, İstanbulluları fuara davet ederek, "İstanbul'da çok ilgi gören kitap fuarımızın bu sene 4'üncüsünü yapıyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz üç fuara toplam 1 milyon 650 bin kişi katılmıştı. İnşallah sayının bu yıl artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yayınevleri ve yayımlanacak eserler

Hazırlıkları tamamlanan fuarda 58 yayınevi kitaplarını sergileyecek. Stantlarda araştırma kitaplarından çocuk kitaplarına kadar geniş bir yelpazede eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Konuk yazarlar ve etkinlikler

Fuar alanında gazeteci, yazar ve edebiyatçıların konuk olacağı bir bölüm bulunuyor. Okurlar, sevdikleri isimlerle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı bulacak. Fuara katılacak isimler arasında Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler ve Yavuz Dizdar yer alıyor.

Çocuklar ve gençler için özel alanlar

Fuar alanında çocuklar için renkli ve eğitici etkinliklerin düzenleneceği bir plato oluşturuldu. Gençler için özel olarak hazırlanan fuar köşesinde hatıra fotoğrafı çekilebilecek.

Belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ile Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri fuarda sergileyecek.

Bilgi yarışmaları ve ödüller

Fuar kapsamında düzenlenecek bilgi yarışmalarında Bağcılar'a yönelik ve kültür-sanat konulu yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek.

