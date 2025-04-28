4. Tarım Orman Şurası'nda Gelecek İçin Stratejik Kararlar Alınıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'nın Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, sektörün geleceği için kritik kararların alınacağını belirtti. Yumaklı, "Şuramızın kararlarını 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacak." dedi.

Şura Üzerine Önemli Vurgular

Yumaklı, 30 Nisan'a kadar sürecek olan şuranın açılış töreninde, tarım, orman ve su sektörlerinin geleceği için kapsamlı hazırlıklar yapıldığına dikkat çekti. "Farklı disiplinlerden uzmanlarla, sektörümüzün geleceğine yön verecek bir Şura topladık" diye belirtti.

Değişim sürecine dikkat çeken Yumaklı, "Bu noktada Şuralar, değişimin hızını yakalamak için önemli bir fırsat." diyerek, alınacak kararların uygulanması için kararlılıklarının altını çizdi.

Sektörün Sürdürülebilirliği ve Yeni Yaklaşımlar

Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve orman sektörünün sürdürülebilir bir yapı üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Ülke topraklarının ve doğal kaynaklarının %80'inden fazlasının Bakanlık faaliyetleri kapsamında yer aldığını ifade eden Yumaklı, bu kaynakların etkin yönetimi için yaklaşık 1600 kişiyle işbirliği yapacaklarını dile getirdi.

Ayrıca, tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi yeni uygulamaları devreye aldıklarını da belirten Yumaklı, "Değişen dünyanın sunduğu fırsatları değerlendirmek için yerli üretimimizi artırma yönünde adımlar atıyoruz" dedi.

Geleceğe Yön Veren Hedefler

Yumaklı, daha önceki şuraların sektör politikalarının geliştirilmesine büyük katkılar sağladığını belirtirken, bu sürecin sektör paydaşlarının ortak bir amaç etrafında birleştiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. "Şuramızın kararları, gelecekteki on yıl için önemli sonuçlar oluşturacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı da şuranın gıda, tarım ve orman sektörlerinin geleceğini planlamak için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Bağcı, bu şura için 16 çalışma grubunun 148 toplantıda 538 hedef ve 3060 strateji belirlediğini hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), 30 Nisan'a kadar sürecek 4. Tarım Orman Şurası'nın Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası'nın açılış törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), 30 Nisan'a kadar sürecek 4. Tarım Orman Şurası'nın Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası'nın açılış törenine katıldı.