Mustafa Gezici’nin 40 Yıllık Türk Boy Damgaları Koleksiyonu Safranbolu’da

Emekli öğretmen Mustafa Gezici, 40 yılda topladığı 90 Türk boyu damgasından 39’unu Safranbolu'daki UNESCO 31. yıl etkinliklerinde sergiledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:43
UNESCO 31. yıl etkinlikleri kapsamında sergi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilişinin 31. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, Tarihi Safranbolu Sempozyumu ile başladı ve günün anlamına yönelik konuşmalar yapıldı.

Koleksiyoner ve emekli öğretmen Mustafa Gezici (61), 40 yılda topladığı 90 Türk boyu damgasından 39’unu etkinlikler kapsamında ziyaretçilerle paylaştı. "Türk Dilinin Sessiz Tanıkları: Türk Boy Damgaları" adlı sergide, Türk kültür ve tarihine ışık tutan damgalar sergilendi.

Sergi, Safranbolu’nun kültürel miras kimliğine katkı sağlamasının yanı sıra Türk boylarının tarihsel izlerinin tanıtılmasına da önemli katkı sunuyor.

Mustafa Gezici, gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anadolu’da artık son aşamada hayvanlara vurulan damgalardır bunlar. Hayvancılığın artık çiftliklere çevrilmesi, köy hayvancılığının da çok azalması nedeniyle bunlar son 50 yıldır kullanılmaz oldu. Ama tarihin sessiz tanıklarıdır bu hayvan damgaları, Türk boy damgalarıdır"

Gezici, koleksiyonuna ilişkin olarak, "Şuana kadar yaklaşık 90 adet topladıklarını" belirterek, "Bunlar, Türklerin Anadolu’ya 1071’den daha önce geldiğine dair belgelerdir. Sessiz tanıklarıdır. Yılda yaklaşık 4 tane falan bulabiliyoruz. İşte 40 yıllık bir emektir bu yani. Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Erzincan; bu bölgelerden topladık. Moğolistan’dan da gelen var. Bir arkadaş gönderdi; 3-4 tane de oradan var. Karşılaştırma açısından Moğolistan’dan geldi" dedi.

Gezici ayrıca, "Büyükbaş hayvanların butlarına, küçükbaş hayvanların da kulaklarına vurulurdu. Yani Türkler ilk defa, şunu söyleyelim, hayvanlara kulak küpesinin ilk mucididir. Kime ait olduğu belli oluyor böylece. Ova ova, boy boy bellidir bunlar. Hatta iki kardeş boyun bile damgaları ayrıdır" ifadelerini kullandı.

