4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi Antalya'da Başladı

4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi Antalya'da Düzenleniyor

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle, Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi başladı. Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin bu yılki teması 'Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik' olarak belirlendi.

Akatemisyenler ve Sektör Profesyonelleri Bir Araya Geldi

Kongrede, ulusal ve uluslararası uzman akademisyenler, araştırmacılar, kamu temsilcileri ve sektör profesyonelleri bir araya gelerek gıda kimyasına dair son teknolojik gelişmeleri ve sürdürülebilirlikle ilgili bilimsel çalışmaları ele alıyor.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal'ın Vurguları

Kongrenin açılışında konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal, gıdanın geleceğinin tarıma, tarımın geleceğinin ise bilime ve Ar-Ge'ye bağlı olduğunu ifade etti. Çakal dünya genelinde yılda 9,9 milyar ton gıda üretildiğini, bunun 5,5 milyar tonunun hayvanlarca, 4,4 milyar tonunun ise insanlarca tüketildiğini belirterek, bu miktarın büyük bir kısmının israf edildiğine dikkat çekti.

Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi

Çakal, dünyada 735 milyon insanın açlık çekerken, 1 milyar insanın obez olduğunu belirterek “İsrafı engellemek ve adil paylaşımı öğrenmek” gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğunu ve TAGEM olarak bu kaynakların korunması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kongreye Katılan Diğer Yüzlerce Uzman Yorumları

Kimyagerler Derneği Başkanı İkram Cengiz, gıda kimyasının insan sağlığı, çevre, kültür ve ekonomiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Kongre Başkanlığı görevini üstlenen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Arıcı ise kongrenin gıda üretimindeki en son gelişmeleri paylaşma fırsatı sunacağını duyurdu.

Kongre, 11 Mayıs'ta sona erecek.

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" başladı.

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" başladı.