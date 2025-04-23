44. İstanbul Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

İstanbul Film Festivali'nde Düzenlenen Ödül Töreni Büyük İlgi Gördü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilen 44. İstanbul Film Festivali, ödül töreniyle sanatseverleri bir araya getirdi. Sunuculuğunu Onur Özaydın'ın üstlendiği kapanış ve ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl festivalde toplamda 139 uzun metrajlı ve 15 kısa film yer aldı. Kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarışırken, ödül töreninde 18 ödül sahiplerini buldu.

Altın Lale Yarışması

Başkanlığını Shekhar Kapur'un üstlendiği “Altın Lale Yarışması” kategorisinde, Ada Solomon, Ebru Ceylan, Saadet Işıl Aksoy ve Cameron Bailey jüri üyeliği yaptı. Ulusal ve Uluslararası Yarışma birleşti ve bu kategoride toplam 15 film yarıştı.

Jüri başkanı Shekhar Kapur, “Altın Lale En İyi Film” ödülünü, Balint Szimler'in yönettiği Ders Olsun filmine verdi. Ayrıca, Marianna Brennand tarafından sunulan “Kariyo-Ababay Jüri Özel Ödülü”, Tayfa filmiyle Sahand Kabiri'ye verildi.

“En İyi Yönetmen” ödülü Gürcan Keltek'in Yeni Şafak Solarken filmiyle, “En İyi Senaryo” ödülü ise Pelin Esmer'in O Da Bir Şey Mi filmiyle sahiplerine ulaştı.

“En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne Yanardağın Altında filmiyle Sofia Berezovska, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne ise Uçan Köfteci ile Nazmi Kırık layık görüldü.

Kısa Film Yarışması Ödülleri

Kısa film kategorisinde bu yıl toplam 12 film yarışırken, juri Sofia Bohdanowicz, Sinan Kesova ve Herve Le Phuez'den oluştu. “En İyi Kısa Film” ödülü, Jan Bujnowski'nin yönettiği Köşe Dansı filmine verilirken, mansiyon ödülü Umut Şilan Oğurlu'nun Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle alındı.

Yeni Bakışlar Kategorisi

Yeni yönetmenleri desteklemek amacıyla düzenlenen “Yeni Bakışlar” bölümünde Florent Herry, Bulut Reyhanoğlu, Vuslat Saraçoğlu ve Tibet Çam yer aldı. “Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü”, Necmi Sancak'ın Ayşe filmi ile sahiplenildi.

“En İyi Görüntü Yönetmeni” ödülü Ayşe Alacakaptan'ın Atlet filmiyle, “En İyi Kurgu” ödülü ise Eşref Gürkan Kılıç'ın Zamanın Kıyısında Sınav filmiyle alındı.

Bağımsız Ödüller

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ve Türkiye'deki üç meslek kuruluşunun jürisi, bağımsız ödüller için Dmytro Desiateryk, Ayla Kanbur ve Simon Popek'i değerlendirdi. Ders Olsun filmi, FIPRESCI ödülüne layık görüldü.

Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisi, Şerif Gören anısına verilen “En İyi Yönetmen” ödülünü Ölü Mevsim filmiyle Doğuş Algün'e takdim etti. Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisi ise “En İyi Belgesel” dalında İlkay Nişancı'nın Zamanın Kıyısında Sınav filmini ödüllendirdi. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından değerlendirilen “En İyi Film” ödülü ise Emine Yıldırım'ın Gündüz Apollon Gece Athena filmine verildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi.