44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Boğa Güreşleriyle Sona Erdi

Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Tamamlandı

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" Artvin'i boğa güreşleriyle onurlandırarak sona erdi. Artvin Belediyesi tarafından organize edilen bu gelenek, iki asırdır devam eden bir kültür mirasını yaşatmayı hedefliyor.

Güreşlerin Yapıldığı Olağanüstü Mekan

Festival kapsamında boğa güreşleri, şehir merkezine 12 kilometre mesafede bulunan ve ormanlarla çevrili, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda yapıldı. Dört gün süren etkinliğe, Artvin, Rize ve Erzurum'dan toplamda 148 boğa katıldı.

Kategorilerdeki Şampiyonlar

Güreşlerin son gününde, "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde toplamda 31 boğa arenaya çıkıp kıyasıya mücadele etti. Küçük başaltı kategorisinde Rize'den Mehmet Gunzoğlu'nun "Mercan", başaltı kategorisinde Batuhan Çelik'in "Kadirağa", baş kategorisinde ise Kenan Köse'nin "Canpolat" adlı boğaları şampiyon oldu.

Ödüller ve Katılım

Dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 1 milyon lira ödül dağıtıldı. Festivalin en prestijli kategorisi olan baş boğa sahibi ise 150 bin lira ile ödüllendirildi. Gün boyu süren etkinliklere yaklaşık 20 bin kişi katılım göstererek yoğun ilgiyle destekledi.

Festivalin Anlamı ve Geleceği

Artvin Valisi Turan Ergün, boğa güreşlerinin Kafkasör'de 3-4 aylık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Ergün, "Bu güzel kültürün Artvin'e sağladığı en önemli değer boğa yetiştiriciliğidir. Yerel gelenekler, böylesi festivallerin en büyük değeridir." diyerek gelecekte daha başarılı festivaller düzenlemek için çalışacaklarını açıkladı.

Milletvekilliği Vurgusu

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Kafkasör Festivali'nin 200 yıllık gelenekle sürdüğünü vurgulayarak, boğa yetiştiricilerine teşekkür etti. "Artvin halkına ve turistlere harika güreşler izlettirdiler," dedi.

Şampiyon Boğa Sahiplerinin Heyecanı

Baş kategorisinde şampiyon olan Kenan Köse, boğa arenalarında büyüdüğünü belirterek, "Bu duygu ifade edilmez, yaşanması gereken bir duygu. 10 yaşından beri arenalardayım. Bu heyecanımız asla kaybolmaz," ifadelerini kullandı. Köse, Canpolat adlı boğasıyla Kafkasör'de ikinci kez şampiyonluk yaşadığını belirterek geçen yılın rövanşını alarak büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Artvin'de bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi. Artvin Belediyesi'nce 2 asrı aşkın geçmişe sahip kültür ve geleneği yaşatmak için organize edilen boğa güreşleri, şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Artvin'de bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi. Artvin Belediyesi'nce 2 asrı aşkın geçmişe sahip kültür ve geleneği yaşatmak için organize edilen boğa güreşleri, şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.