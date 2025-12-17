444'lü Numara ile İnternet Dolandırıcılığı: Emekli Ali Kırlangıç 6 Bin TL Kaybetti

İnternetten bulduğu 444’lü numara aracılığıyla dolandırıldığını söyledi

Geçtiğimiz yıl internet hizmeti aldığı firmayla yeniden abonelik yapmak isteyen Kilisli emekli vatandaş Ali Kırlangıç, internette bulduğu 444’lü numara üzerinden dolandırıldığını iddia etti.

Kırlangıç, röportaj sırasında iletişim kurduğu kişilerin kendisine farklı yöntemler anlattığını belirterek, evde mevcut bir modemi olduğunu söylediğini ancak arayanların 'mevcut modeminizin fiber altyapıyı desteklemediğini' söylediklerini aktardı. Kendisine birkaç modem çeşidi sayıldığını ve en pahalısının 6 bin lira olduğunu söylediklerini ifade etti.

IBAN numarası paylaşıldığını ve parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını söyleyen Kırlangıç, 'Meğer aldatılmışız. IBAN numarasıyla 6 bin lirayı gönderdik. Daha önce iki yıl hizmet aldım ama hala vatandaşları dolandırmaya devam ediyorlar' dedi.

Kılıslı emekli, aranan numaraların hâlâ aktif olduğunu vurgulayarak, 'Şu an telefon numaraları aktif. Vatandaş arıyor, başka numaradan arıyoruz aynı şekilde yine aynı tezgahı yapıyorlar. 444’lü numaralar hala bunların elinde. Türk Teknik Bilişim Pazarlama adı altında ürün satıyorlar, yüzlerce şikayet var' ifadelerini kullandı.

Kırlangıç, emekli olduğunu ve 17 bin lira maaş aldığını belirterek, '6 bin lirayı çöpe attık. Emekliyim, mağduruz. Para bir kenara, kendimi enayi gibi hissediyorum. Dolandırıldığım için utanıyorum. Beni engellediler, kendi telefonumu açmadılar. Kardeşimin telefonundan arayınca konuşuyorlar' diye konuştu.

Son olarak Kırlangıç, 'Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Lütfen bunları durdursunlar' diyerek yetkililerden ve vatandaşlardan uyanık olmalarını istedi.

