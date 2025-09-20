5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Eylül doğum yardımı takvimi merak ediliyor; ilk çocuk için 5.000 TL, ikinci çocuk 60 ay x 1.500 TL, üçüncü ve sonrası 60 ay x 5.000 TL ödeniyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:11
2025 itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum yardımı programında Eylül ayı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca aile, desteğin hesaplara yatıp yatmadığını ve ödeme takvimini yakından takip ediyor.

Eylül ödemeleri için beklenti arttı

Yeni doğum yapmış ailelere verilen destekler kapsamında, resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da Ağustos ayı destek ödemelerinin 29 Ağustos 2025 tarihinde hesaplara aktarıldığı hatırlatılıyor. Bu durum, Eylül ayı ödemelerinin de ayın son haftası içerisinde gerçekleştirileceği beklentisini güçlendiriyor. Bazı tahminler, yapılacak açıklamanın ardından ödemelerin 30 Eylül tarihinde hesaplara aktarılabileceğini işaret ediyor.

Çocuk sayısına göre destek detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 düzenlemesine göre destekler çocuk sayısına göre kademeli şekilde artırılıyor. Sistemin ana hatları şu şekilde:

İlk çocuk: Bir defaya mahsus 5.000 TL ödeme yapılıyor.

İkinci çocuk: Destek aylık olarak 60 ay boyunca 1.500 TL ödenecek; bu da toplam 90.000 TL anlamına geliyor.

Üçüncü ve sonraki çocuklar: Her bir çocuk için 60 ay süresince aylık 5.000 TL ödeme yapılacak; beş yıllık toplam tutar her çocuk için 300.000 TL olarak hesaplanıyor.

Başvuru şartları

Programdan yararlanabilmek için temel şart, çocuğun 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğmuş olması. Bu tarihten sonra doğan her Türk vatandaşı aile, gelir durumuna bakılmaksızın yardımdan faydalanabiliyor. Başvurular, ilgili nüfus müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

