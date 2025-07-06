5 Asırlık Uşak Halısı Yuvaya Döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi değeri yaklaşık 5 asır olan Uşak halısının yeniden doğduğu topraklara dönüşünü duyurdu. 30 yıllık kayboluşun ardından halının önemli bir kültürel miras olarak tekrar ülkemize kazandırılması, ülkemizde duygu dolu bir sevinç yarattı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmanlı zanaatının taşıyıcısı olan, yaklaşık 5 asırlık tarihi Uşak halısı, 30 yıllık bir kayboluşun ardından yeniden doğduğu topraklara döndü," dedi ve bu süreçte gönüllü olarak ülkemize iade eden İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu'na teşekkür etti.

Bakan Ersoy, halının Uşak'ta ilmek ilmek dokunan zarafetini ve ait olduğu yere kavuşmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sadece bir halı değil, kültürümüzün, hafızamızın ve zarafetimizin sessiz ama derin dönüşüdür," ifadelerini kullandı.

İtalyan Koleksiyonerin Gönüllü İadesi ile Ülkeye Döndü Uşak'ta dokunan nadide halı, uzun yıllar süren kayboluşunu geride bırakarak, İtalyan koleksiyoner Adrian Stefan Ionescu'nun özel koleksiyonunda gün yüzüne çıktı. Ionescu, halıyı şu anda hayatta olmayan İtalyan sanat tutkunu Ermininio Bottini'den edinmişti. Halının Suzan Bayraktaroğlu'nun "Vakıf Halılar" kitabında yer alan 06.456 envanter numarasıyla bire bir örtüştüğünü fark eden Ionescu, "Türkiye'ye ait olduğunu" öğrendiğinde hiçbir talepte bulunmadan gönüllü olarak iadesi için harekete geçti.

Restorasyon Sürecinden Geçti Açıklamalara göre, halı detaylarıyla dikkat çekiyor; zeminindeki lacivert tonları ve pastel kırmızı, sarı ile kirli beyaz desenleriyle zarif bir kompozisyon sunuyor. Halının, eksik bölümlerinin tamamlanması ve özgün kompozisyonunun geri kazanılması için restorasyon süreci geçirdiği belirtiliyor. Bu eşsiz eser, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ne ulaştırılamadan önce, çeşitli işlemlerden geçerek kültürel mirasa yeniden kazandırılmıştır.

Bakanlık açıklamasında, bu tarihî halı ile bir dönemin estetik anlayışının ve zanaatkarlık becerisinin yeniden vücut bulduğu ifade edildi. Uşak halısının, tarihsel köklerine geri dönmesi, kültürel mirasımızın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), yaklaşık 5 asırlık tarihi bulunan Uşak halısının, 30 yıl sonra tekrar doğduğu topraklara döndüğünü belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), yaklaşık 5 asırlık tarihi bulunan Uşak halısının, 30 yıl sonra tekrar doğduğu topraklara döndüğünü belirtti.