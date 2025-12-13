Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e görüntülü cevap: Kayseri'de vatandaş ve esnaf buluşması

Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e görüntülü cevap

Kayseri'de vatandaş ve esnafla buluşma

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de miting yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine görüntülerle yanıt verdi.

Özel, Kayseri mitinginde vatandaşlarla buluşurken AK Parti milletvekillerini kastederek 'şimdi onları sokakta görüyor musunuz' ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu, bu sözlere sessiz kalmayarak vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüleri paylaşarak karşılık verdi ve 'Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel. Gaza gelirseniz mahcup olursunuz' dedi.

Ayrıca Çopuroğlu, Özel'in 'Pazara geliyorlar mı? Esnaf geziyorlar mı' sözlerine de pazarda ve esnafla buluştuğu görüntülerle yanıt verdi.

