Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e görüntülü cevap: Kayseri'de vatandaş ve esnaf buluşması

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Özgür Özel'in 'şimdi onları sokakta görüyor musunuz' sözlerine vatandaş ve esnaf görüntüleriyle yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:25
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de miting yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine görüntülerle yanıt verdi.

Özel, Kayseri mitinginde vatandaşlarla buluşurken AK Parti milletvekillerini kastederek 'şimdi onları sokakta görüyor musunuz' ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu, bu sözlere sessiz kalmayarak vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüleri paylaşarak karşılık verdi ve 'Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel. Gaza gelirseniz mahcup olursunuz' dedi.

Ayrıca Çopuroğlu, Özel'in 'Pazara geliyorlar mı? Esnaf geziyorlar mı' sözlerine de pazarda ve esnafla buluştuğu görüntülerle yanıt verdi.

