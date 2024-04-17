5 ilde gerçekleşen “Sibergöz-31” operasyonu ile 18 dolandırıcı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik yapılan “Sibergöz-31” operasyonu ile bilgilendirme yaptı. Yerlikaya, İstanbul merkezli operasyonların, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Batman’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasında yer alan bilgilere göre, kendisini bankacı ya da kamu görevlisi olarak tanıtıp insanların hesaplarındaki paraları çalan dolandırıcılara yönelik yapılan bu operasyonlar sonucunda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcıların, bu suçları işleyerek 4 milyon 600 liralık kazanç elde ettiği de tespit edildi.