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5 ilde gerçekleşen “Sibergöz-31” operasyonu ile 18 dolandırıcı gözaltında

Nitelikli dolandırıcılara yönelik düzenlenen “Sibergöz-31” operasyonu ile 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, merkezi İstanbul olmak üzere 5 ilde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:24
5 ilde gerçekleşen “Sibergöz-31” operasyonu ile 18 dolandırıcı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik yapılan “Sibergöz-31” operasyonu ile bilgilendirme yaptı. Yerlikaya, İstanbul merkezli operasyonların, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Batman’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasında yer alan bilgilere göre, kendisini bankacı ya da kamu görevlisi olarak tanıtıp insanların hesaplarındaki paraları çalan dolandırıcılara yönelik yapılan bu operasyonlar sonucunda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcıların, bu suçları işleyerek 4 milyon 600 liralık kazanç elde ettiği de tespit edildi.

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