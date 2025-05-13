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5. İstanbul Dijital Sanat Festivali 11-15 Haziran'da AKM'de

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali, 11-15 Haziran tarihleri arasında AKM'de sanatseverleri buluşturacak.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:47
5. İstanbul Dijital Sanat Festivali 11-15 Haziran'da AKM'de

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), bu yıl 11-15 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanat severlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu bu festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve dışından önemli isimleri bir araya getirecek.

Sanatseverler, festival süresince çeşitli etkinlikler ve sergilerle dijital sanat dünyasında heyecan verici deneyimler yaşayacaklar.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da Atatürk...

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da Atatürk...

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

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