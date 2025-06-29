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515'inci Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te Coşkuyla Sona Erdi

Bosna Hersek'te 515'incisi gerçekleştirilen Ayvaz Dede Şenlikleri, farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:01
515'inci Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te Coşkuyla Sona Erdi

Bosna Hersek'te, Ayvaz Dede anısına düzenlenen ve 515'incisi gerçekleştirilen şenlikler, büyük bir coşkuyla sona erdi. Bu etkinlik, Akhisarlı Ayvaz Dede'nin Boşnakların İslam'ı kabul etmesindeki önemini ve köklü geleneğini kutlamak amacıyla düzenleniyor.

Şenlikler kapsamında, Prusac’taki merkezi etkinlikte 300’den fazla atlı, Karaula köyü'nden başladıkları bir günlük yolculuğun ardından alana toplandı. Bu görkemli etkinlik süresince, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de binlerce izleyiciye unutulmaz bir konser sundu. Mehteran Birliği, Boşnakların sevgiyle dinlediği eserlerden biri olan “Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)” parçasını da seslendirdi.

Etkinliğe Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri ile birlikte birçok ülkeden katılımcı yer aldı. Kavazovic, Ayvaz Dede Şenlikleri’nin kendileri için önemli bir gelenek olduğuna vurgu yaparak, savaşın getirdiği acılar ve Srebrenitsa olaylarına dikkat çekti. Kavazovic, "Srebrenitsa, düşmana teslim olmanın ve savunmasız kalmanın ağır sonuçlarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi.

Ayvaz Dede Kimdir?

Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, Anadolu'dan Bosna Hersek'e irşat maksadıyla gelen Horasan erenlerindendir. Rivayetlere göre, 5 asırdan daha uzun bir süre önce, kuraklık nedeniyle halkın zor zamanlar geçirdiği Prusac kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etmiştir. Ayvaz Dede'nin duasının ardından, gece rüyasında iki koçun çarpıştığını görmesiyle birlikte uyanıp karşısında akan bir ırmak bulduğu söylenmektedir. Bu mucizevi olay neticesinde bölge suya kavuşmuş ve halkın Müslüman olduğu rivayet edilmiştir.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'de yasaklanan şenlikler, 1990'dan itibaren tekrar düzenlenmeye başlamıştır.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz...

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 515'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz...

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 515'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi.

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