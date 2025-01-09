52 Bin Suriyeli Türkiye'den Ülkesine Döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda 52 bin 622 Suriyelinin Türkiye'den dönüş yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:46
52 Bin Suriyeli Türkiye'den Ülkesine Döndü

Ali Yerlikaya'dan Çarpıcı Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen bir ayda, Türkiye'deki Suriyelilerin dönüş sürecine ilişkin önemli veriler paylaştı.

Geri Dönüş Sayıları

Bakan Yerlikaya, 52 bin 622 Suriyelinin, Türkiye’den kendi ülkelerine döndüğünü duyurdu. Bu rakam, Türkiye'nin Suriyeliler için uyguladığı dönüş politikalarının etkisini gözler önüne seriyor.

Yerlikaya'nın bu açıklaması, Türkiye’de süregelen Suriyeli mülteci tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Dönüşlerin hızlanması, çeşitli sosyal ve ekonomik etkileri de beraberinde getirebilir.

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