52 Bin Suriyeli Türkiye'den Ülkesine Döndü

Ali Yerlikaya'dan Çarpıcı Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen bir ayda, Türkiye'deki Suriyelilerin dönüş sürecine ilişkin önemli veriler paylaştı.

Geri Dönüş Sayıları

Bakan Yerlikaya, 52 bin 622 Suriyelinin, Türkiye’den kendi ülkelerine döndüğünü duyurdu. Bu rakam, Türkiye'nin Suriyeliler için uyguladığı dönüş politikalarının etkisini gözler önüne seriyor.

Yerlikaya'nın bu açıklaması, Türkiye’de süregelen Suriyeli mülteci tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Dönüşlerin hızlanması, çeşitli sosyal ve ekonomik etkileri de beraberinde getirebilir.