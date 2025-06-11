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53. İstanbul Müzik Festivali, AKM'de Görkemli Açılışla Başladı

53. İstanbul Müzik Festivali, AKM'de düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerle buluştu, ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 23:26
53. İstanbul Müzik Festivali, AKM'de Görkemli Açılışla Başladı

53. İstanbul Müzik Festivali, AKM'de Zarif Bir Açılışla Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Müzik Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin Türkiye'nin sanat itibarı üzerindeki etkisini vurguladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 53. kez düzenlenen festivalin açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Törende Bakanlık adına Mumcu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalin bu yılki "Onur Ödülü" opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Dr. Mesut İktu'ya verilirken, "2024 Aydın Gün Teşvik Ödülü" 18 yaşındaki keman sanatçısı Bade Daştan'a takdim edildi. Ayrıca festival sponsoru Borusan Holding adına CEO Erkan Kafadar'a da teşekkür plaketi sunuldu.

Kültürel Zenginlik ve Katkılar

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in üstlendiği törende, Mumcu festivalin toplum için önemine işaret ederek, “İstanbul Müzik Festivali, Türkiye'de klasik müziğin gelişmesinde önemli bir role sahip. Sanatı desteklemek, toplum için bir sorumluluktur.” dedi. Kültürel hayata sağladığı değerli katkılardan dolayı İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nı da övdü.

Farklı Sanat Disiplinleri ile Zenginleştirilen Konserler

Festival direktörü Efruz Çakırkaya ise festival temasının 'Sınırların Ötesinde' olduğunu belirterek, bu yıl dört farklı sanat disipliniyle harmanlanan etkinlikler sunacaklarını açıkladı. Ayrıca 45'in üzerinde sanatçı ve topluluğun yer alacağı 22 konser düzenlenecek.

Ücretsiz Etkinlikler ve Konserler

Festival, İstanbul halkına ücretsiz konserler ve etkinlikler sunmayı hedefliyor. 14 ve 15 Haziran'da Yıldız Parkı'nda ve Fenerbahçe Parkı'nda çocuklara özel hip hop dans atölyeleri düzenlenecek, ardından saatlerce ücretsiz konserler gerçekleştirilecektir.

Festivalin Açılış Konseri

Açılış töreninde, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu sahne aldı. Hasan Uçarsu'nun bestelediği "Toprak Sever İnsanları Birer Birer" adlı eserle başlayan konser, etkinliğin coşkusuna katkı sağladı.

53. İstanbul Müzik Festivali, 26 Haziran'a kadar çeşitli konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu yıl festivalde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, ve birçok ünlü sanatçının performansları yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 53....

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 53. kez düzenlenen "İstanbul Müzik Festivali"nin açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 53....

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 53. kez düzenlenen "İstanbul Müzik Festivali"nin açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

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