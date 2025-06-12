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53. İstanbul Müzik Festivali'nde Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow Doruk Noktasında Buluştu

53. İstanbul Müzik Festivali'nde Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow, muhteşem bir konserle sanatseverleri büyüledi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 23:17
53. İstanbul Müzik Festivali'nde Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow Doruk Noktasında Buluştu

53. İstanbul Müzik Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece

53. İstanbul Müzik Festivali, Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow gibi dünyaca ünlü sanatçıları izleyiciyle buluşturdu. Festivalin önemli etkinliklerinden biri, 26 Haziran'a kadar devam edecek olan konserler zincirinin bir parçası olarak Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Çarpıcı Performans

Konserin ilk yarısında, Ludwig van Beethoven'ın Sihirli Flüt Operası'ndan "Bei Mannern, welche Liebe fühlen" adlı eserinin 7 çeşitlenmesi (WoO46) ile Johannes Brahms’ın Viyolonsel Sonatı No.2, Fa Majör Op.99 seslendirilirken, ikinci yarıda Olivier Messiaen'in Louange a l'eternite de Jesus, Cesar Franck'ın (düz. J. Delsart) Keman Sonatı, La Majör FWV 8 eserlerine yer verildi.

Dinleyiciler, sanatçıların performanslarını büyük bir ilgiyle takip etti. 53. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 22 konserde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi seçkin toplulukları bünyesinde ağırlayacak.

Sanatçılar Hakkında

Gautier Capuçon, geçtiğimiz yıl Olimpiyat meşalesini taşıyan sanatçılar arasında yer aldı. Dünyanın dört bir yanında tanınmış festivallerde performans sergileyen Capuçon, bu sezon Deutsche Berlin Senfoni, Leipzig Gewandhaus Orkestrası gibi birçok prestijli orkestra ile sahne alacak.

Alexandre Kantorow ise 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde sahne aldı ve Gilmore Sanatçı Ödülü'nü kazanan en genç piyanist oldu. Çaykovski Yarışması'nda elde ettiği zaferle de dikkatleri üzerine çekti.

Festivalin tüm programına dair detaylar ise muzik.iksv.org adresinden erişilebilir.

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında viyolonselist Gautier Capuçon ile piyanist Alexandre...

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında viyolonselist Gautier Capuçon ile piyanist Alexandre Kantorow, sanatseverlerle buluştu.

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında viyolonselist Gautier Capuçon ile piyanist Alexandre...

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında viyolonselist Gautier Capuçon ile piyanist Alexandre Kantorow, sanatseverlerle buluştu.

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