54. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı Malezya'da Gerçekleşti

54. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı Malezya'da Düzenlendi

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) tarafından düzenlenen 54. Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi.

Geleceğe Hazır Haber Ajansları

Kuala Lumpur'da yapılan konferansın teması "Geleceğe Hazır Haber Ajansları: Sürdürülebilir Büyüme için Yapay Zeka ve Teknolojiyi Benimsemek" olarak belirlendi. Etkinlik, medya ve teknoloji alanındaki son gelişmeleri ele alarak, katılımcılara sürdürülebilir büyüme yolunda stratejiler sunmayı amaçladı.

Konferansa Anadolu Ajansı'nın da katılım sağlaması, etkinliğin kapsamını genişletti ve haber ajansları arasındaki işbirliğini güçlendirdi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 54. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı yapıldı. Kuala Lumpur'da "Geleceğe Hazır Haber Ajansları: Sürdürülebilir Büyüme için Yapay Zeka ve Teknolojiyi Benimsemek" temasıyla düzenlenen 54. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı'na, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran'ın yanı sıra diğer medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 54. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı yapıldı. Kuala Lumpur'da "Geleceğe Hazır Haber Ajansları: Sürdürülebilir Büyüme için Yapay Zeka ve Teknolojiyi Benimsemek" temasıyla düzenlenen 54. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı'na, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran'ın yanı sıra diğer medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.