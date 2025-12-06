6 Aralık Muğla'da En Fazla Yağış Ula Kavakçalı'da (61.9 metreküp)

Meteoroloji uyarısının ardından 6 Aralık'ta Muğla'da en fazla yağış Ula Kavakçalı Mahallesi'ne düşerken, ilçelere göre yağış miktarları açıklandı.

Muğla'da 6 Aralık yağış bilançosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Perşembe günü yaptığı sarı kodlu uyarı sonrasında, Cuma günü Bodrum, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Ula ilçeleri en fazla yağışı alan yerler oldu. 6 Aralık Cumartesi günü ise en yoğun yağış Ula'nın Kavakçalı Mahallesinde kaydedildi.

En yüksek yağış miktarı

Ula Kavakçalı Mahallesi'ne metrekareye 61.9 metreküp yağış düştü.

İlçelere göre ölçülen yağış miktarları

Ortaca: 55.5 metreküp

Menteşe (Muratlar Mahallesi): 40 metreküp

Marmaris: 38.4 metreküp

Fethiye (Arpacık Mahallesi): 37 metreküp

Köyceğiz (Otmanlar Mahallesi): 32.1 metreküp

Seydikemer (Kavaklı): 29.8 metreküp

Yatağan: 27.6 metreküp

Menteşe (Şenyayla Mahallesi): 23.1 metreküp

Datça: 15.5 metreküp

Milas: 14.2 metreküp

Yetkililer, bölgedeki hava koşullarına ilişkin uyarı ve ölçümlerin takip edildiğini belirtti.

