6 Aralık Muğla'da En Fazla Yağış Ula Kavakçalı'da (61.9 metreküp)

Muğla'da 6 Aralık yağış bilançosu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Perşembe günü yaptığı sarı kodlu uyarı sonrasında, Cuma günü Bodrum, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Ula ilçeleri en fazla yağışı alan yerler oldu. 6 Aralık Cumartesi günü ise en yoğun yağış Ula'nın Kavakçalı Mahallesinde kaydedildi.
En yüksek yağış miktarı
Ula Kavakçalı Mahallesi'ne metrekareye 61.9 metreküp yağış düştü.
İlçelere göre ölçülen yağış miktarları
Ortaca: 55.5 metreküp
Menteşe (Muratlar Mahallesi): 40 metreküp
Marmaris: 38.4 metreküp
Fethiye (Arpacık Mahallesi): 37 metreküp
Köyceğiz (Otmanlar Mahallesi): 32.1 metreküp
Seydikemer (Kavaklı): 29.8 metreküp
Yatağan: 27.6 metreküp
Menteşe (Şenyayla Mahallesi): 23.1 metreküp
Datça: 15.5 metreküp
Milas: 14.2 metreküp
Yetkililer, bölgedeki hava koşullarına ilişkin uyarı ve ölçümlerin takip edildiğini belirtti.
