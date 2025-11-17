Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı

Bolu D-100 Kuruçay mevkiinde üç servis midibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok, trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:00
Kaza Detayları

Kaza, D-100 kara yolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Selim T. yönetimindeki 14 S 0224 plakalı servis midibüsü, akan trafikle birlikte hızını düşürdüğü sırada arkadan gelen Ahmet T. idaresindeki 14 S 0232 plakalı servis midibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan 14 S 0224 plakalı midibüs, yan şeritte ilerleyen Aydın S. yönetimindeki 14 S 0238 plakalı otobüse çarptı. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

