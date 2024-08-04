Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni

Murat Alparslan ve Serap Gündüz Evliliklerini İlan Etti

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, sevgilisi Serap Gündüz ile hayatlarını birleştirdi. Çift, Ankara'da düzenlenen görkemli bir nikah töreniyle evliliklerini resmiyete döktü.

Önemli İsimlerin Katılımıyla Düğün Coşkusu

Nikah töreninde, pek çok önemli isim de hazır bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler gibi tanınmış isimler, çiftin nikah şahitliğini üstlendi.

Bu özel günde, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ömer İleri, Genel Sekreter Fatih Şahin ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer aldı.

Çiftin yeni hayatına adım attığı bu mutlu günde, dostları ve akrabaları da onları yalnız bırakmadı. Alparslan ve Gündüz çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Serap Gürbüz ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptı.