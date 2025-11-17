Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı

Çamardı’da Geleneksel Dondurma Kültürü Festivale Taşındı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde nesiller boyu aktarılan ve ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen dondurmacılık geleneği, bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalde ziyaretçilerle buluştu.

Protokol ve Vatandaş Katılımı

Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş festival alanında yer aldı.

Çamardı Belediyesi ve Çamardı Dondurmacılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, bölgeye özgü tatların sunulduğu renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel Tatlar ve İlgi Odağı Ürünler

Festivalde kente özgü patatesli, elmalı ve köfterli dondurmalar büyük ilgi gördü. Niğde’nin sarı ve mor patateslerinden, misket elmasından hazırlanan dondurmalar ziyaretçilere sunularak farklı tat deneyimleri yaşatıldı.

Belediye Başkanı Ali Pınar’ın Açıklaması

Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, ilçenin dondurmacılıkta Türkiye genelinde önemli bir yer edindiğini vurguladı. Pınar, üretimin geçmişinin 1970’lere dayandığını belirterek şunları söyledi: "Türkiye’de bayilik ve tonaj olarak en fazla dondurma satanlar Çamardı dondurmacıları bugün ilçemizde 10 bini aşkın kayıtlı dondurma üreticisi var. Bu kültür 1970’lerde Hikmet amcamızın hevesiyle başlayıp usta-çırak ilişkisiyle büyüyerek gelişti. Doğal süt ve doğal salep kullanmamız, el emeği ile yapılması vatandaşın bizi tercih etmesindeki en büyük neden. Bu festivalle amacımız, Çamardı dondurmasını daha görünür kılmak ve ilerleyen yıllarda daha profesyonel bir organizasyonla Türkiye’ye tanıtmak."

Dernek Başkanı Yasin Kürkçü’nün Mesajı

Çamardı Dondurmacılar Derneği Başkanı Yasin Kürkçü, Niğde’ye özgü ürünleri doğal yöntemlerle dondurmaya dönüştürdüklerini söyleyerek festivalin beklentileri karşıladığını ifade etti. Kürkçü, "Festivalimiz şu an çok gayet başarılı geçiyor. Niğde sarı patatesinden, mor patatesinden ve misket elmasından dondurma yapıyoruz. Buradaki amacımız Çamardı dondurmasını Türkiye’ye duyurmak. Patatesli, elmalı, köfterli dondurmalarla yöreye özgü tatlarla dondurma çeşidi geliştiriyoruz" dedi.

Ziyaretçi Deneyimleri ve Gelecek Hedefleri

Ziyaretçi Şinasi Özmen, Çamardı dondurmasının doğal içerikleri ve çeşitliliğiyle öne çıktığını belirterek, "Bugün çok özel dondurmalar tattık. Patates, elma ve köfter gibi yöresel ürünlerden dondurma yapılması gastronomik çeşitliliği artırıyor. En çok hoşumuza giden ise tamamen doğal salep ve doğal meyve özlerinin kullanılması. Bu sayede gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz" diye konuştu.

Festivalin gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı ve profesyonel bir organizasyona dönüşmesi hedefleniyor.

