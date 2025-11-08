Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Bilecik Belediyesi, Keloğlan Parkı'ndaki atıl alanları baskı beton ve zemin düzenlemeleriyle modern sosyal alanlara dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:56
Bilecik'te Keloğlan Parkı yenileniyor

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çalışmaları yerinde inceledi

Bilecik Belediyesi, kentte uzun süredir atıl kalan alanları modern sosyal alanlara dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, şehrin önemli yeşil alanlarından Keloğlan Parkı'nda yürütülen yenileme çalışmalarında baskı beton uygulamaları ve zemin düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, müdahalelerin amacının halkın kullanımına uygun, estetik ve işlevsel alanlar oluşturmak olduğunu vurguladı. Başkan Subaşı, düzenlemelerin parkın güvenliğini ve konforunu artıracağını ifade etti.

Başkan Subaşı'nın açıklaması şu şekilde:

"Çalışmalarımız tamamlandığında, uzun süredir atıl durumda olan bu alanı daha verimli hale getirerek, modern ve estetik bir görünüme kavuşturacak; vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak yeniden şehrimize kazandıracağız"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Keloğlan Parkı'nın hem estetik hem de fonksiyonel açıdan şehir halkına önemli bir değer katması hedefleniyor.

