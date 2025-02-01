6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Çocuk İyilik Merkezi'nde 156 Çocuğun Yarası Sarılıyor

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, Çukurova Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), 156 çocuk ve gence umut ışığı oldu.

Depremzedelere Destek

Merkez, depremlerde uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyan 21 yaş altındaki bireylere tedavi ve rehabilitasyon desteği sunmakta. Proje, üniversitenin imkanları ve hayırseverlerin bağışlarıyla yürütülmekte. Afette uzuvlarını kaybeden çocuklar için protez ve ortez uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Fizyoterapi ve Psikolojik Destek

Merkezde sunulan fizyoterapi hizmetleri ile, 156 çocuk ve genç hayata daha güçlü bir şekilde tutunuyor. Depremin yarattığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla psikoterapi hizmeti de veriliyor. Depremzedelere tekerlekli sandalye, burs ve meslek edinme desteği sağlanıyor.

Spor ve Sosyal Faaliyetler

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, merkez ile ilgili yaptığı açıklamada, çocukların spor ve sosyal alanlarda daha etkin olmalarını istediklerini belirtti. ÇOİM'in, depremizlerin izlerini silmek için önemli adımlar attığını vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Beriş, merkeze gelen 141 çocuğa protez, 38 çocuğa ise ortez takıldığını ifade etti. Her alanda daha fazla depremzedeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Beriş, Çocuk İyilik Merkezi'nde sporla buluşma amaçlarının olduğunu söyledi. Olumlu gelişmelerin, çocukların normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Beriş, merkezi ziyaret eden çocukların engelli ve paralimpik spor dallarında eğitim alacaklarını, olimpik branşlarda çeşitli faaliyetler sunacaklarını belirtti.

Uzman Desteği

Merkezin Birim Sorumlusu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Başaran, uzuvlarını kaybeden depremzede çocuklara psikolojik destek verdiklerini ifade etti.

Depremlerde uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyanlar için 2 yıl önce Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM), 156 çocuk ve gence hizmet verildi.

Depremlerde uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyanlar için 2 yıl önce Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM), 156 çocuk ve gence hizmet verildi.