6 yaşında çocuğun evlendirmesi davasında yeni gelişme: Ceza istinaf mahkemesi tarafından bozuldu yenide yargılanacaklar

6 yaşındaki bir çocuğu evlendiren sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel 23 Ekim 2023’te 30 yıl, 20 yıl ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ancak bu karar istinaf mahkemesine götürüldü. H.K.G. adlı mağdurun avukatının yanı sıra sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı da dosyayı istinafa taşıyanlar arasında yer aldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. İnceleme sonucunda, sanık Kadir İstekli’ye 2004-2013 yılları arasında işlediği ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve 2020 yılında işlediği ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçları için ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiği halde, sadece bir suçtan hüküm kurulduğu belirlendi.

Sanık Kadir İstekli’nin mağdur ettiği H.K.G.’nin anne ve babası olan Fatıma Gümüşel ve Yusuf Ziya Gümüşel’e verilen cezaların, yasaya göre anne ve baba oldukları için artırılması gerektiği belirtildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosyada usul ve esas hatası olduğunu tespit ederek bozma kararı verdi. Kadir İstekli, Fatıma Gümüşel ve Yusuf Ziya Gümüşel, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar yargılanacaklar.

6 yaşındaki H.K.G.’ye zorla evlendirme suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 30 Ocak’ta görüldü ve duruşmada yayın yasağı ve gizlilik kararı alındı. Davanın ikinci duruşmasında, Adli Tıp kurumunun raporuna göre mağdur HK.G.’nin psikolojisinin zarar gördüğü ifade edildi ve cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda, sanıklardan Kadir İstekli’ye 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl ve Fatıma Gümüşel’e 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.