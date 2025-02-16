61. Münih Güvenlik Konferansı, Avrupa Güvenliğinde Artan Endişeleri Tartıştı

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025), 14 Şubat'ta başladı ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin artan endişelerle sona erdi. Konferansa damgasını vuran, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Avrupa’ya yönelik eleştirileri oldu. Vance, Avrupa’daki ifade özgürlüğünün geriye gittiğini savunarak, "Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit, Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil, içeriden gelen tehdit" açıklaması yaptı.

Avrupalı Siyasilerden Tepkiler

Vance'ın konferansta dile getirdiği görüşlere başta Almanya Şansölyesi Olaf Scholz olmak üzere birçok Avrupalı siyasetçi tepki gösterdi. Scholz, Vance’ın söylediklerini kesin bir dille reddetti. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da, "Sınır kontrolü, Avrupa’daki her ülke için önemli bir konu" diyerek Avrupa’nın göç konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise, "İfade özgürlüğü Avrupa'da güvence altında. Kendinden ve değerlerinden emin olan bir toplum, eleştiriden korkmaz" şeklinde konuştu. Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen da Vance’ın düşüncelerini ifade etme hakkının olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye Yanıt

Konferansta Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin güç rekabetinden kaçınması gerektiğini belirterek, "Eğer ABD, Çin'i bastırma eğiliminde olursa, buna karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmaz" ifadelerini kullandı. Vang, ayrıca ABD'nin uluslararası anlaşmalardan çekilmesine ve Çin-Rusya ilişkilerine dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konferansa katılarak, egemenlik hakkının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı. Zelenskiy, NATO entegrasyonunun Ukrayna'nın güvenliği için en kolay çözüm olduğunu belirtti.

Avrupa’nın Savunma Kapasitesi Tartışıldı

Konferansta, Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunma kabiliyeti de önemli bir tartışma konusu oldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma gerekliliğini vurguladı.

Sonuç olarak, 61. Münih Güvenlik Konferansı, Avrupa'nın güvenliği ve uluslararası ilişkilerdeki karmaşık durumlar hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Avrupalı liderlerin ortak düşüncesi, ABD'nin desteği olmadan Avrupa'nın kendi savunma stratejisini güçlendirmesi gerektiği yönündeydi.