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65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

65 yaş üstü vatandaşları kapsayan YADES 2025 projesine başvurular başladı. Detaylar ve son tarih 27 Haziran.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:11
65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

YADES 2025 ile Yaşlılar İçin Yeni Destek Programı!

65 yaş üstü vatandaşları yakından ilgilendiren çok önemli bir program olan Yaşlı Destek Programı (YADES 2025) için başvurular başladı. Bu proje, Türkiye'de yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bakan Göktaş'tan YADES Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın başlangıcını duyurarak YADES'in 2016 yılından beri başarılı bir şekilde uygulandığını hatırlattı. Bakan, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi ve özellikle bakım ile psikososyal desteğe ihtiyaç duyanların yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasının amacını taşıdığını belirtti.

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Son Başvuru 27 Haziran

Bakan Göktaş, belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği YADES 2025 başvurularının başladığını ifade etti. Belediye yetkilileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvurularını iletebilecekler. Ancak bu başvurular için son tarih 27 Haziran.

Yaşlılar İçin Geniş Kapsamlı Hizmetler

YADES 2025 yalnızca bir destek programı olmanın ötesinde, yaşlılarımızın topluma entegrasyonunu sağlamak ve onların aktif, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı arzuluyor. Belediyelerin sunacağı projeler arasında evde bakım hizmetleri, psikolojik danışmanlık, sosyal aktivite programları ve teknoloji kullanımı eğitimleri gibi bir dizi hizmet yer alacak.

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