DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Anamur’da Şivlilik Geleneği Miniklerle Canlandı

Anamur’da üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili kapsamında 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri şivlilik yürüyüşüyle geleneği yaşattı; etkinlikte hediyeler dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:11
Anamur’da Şivlilik Geleneği Miniklerle Canlandı

Anamur’da Şivlilik Geleneği Miniklerle Canlandı

Mersin’in Anamur ilçesinde, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla yüzyıllardır süren şivlilik geleneği, çocukların yoğun katılımıyla yaşatıldı.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler, düzenlenen etkinlik kapsamında geleneksel şivlilik yürüyüşüne katılarak bu köklü Anadolu geleneğini uygulamalı olarak deneyimledi. Etkinlikte çocukların sevinci ve heyecanı ön plana çıktı; program kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sundu.

Etkinliğe Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Kur’an kursu öğreticileri ve veliler katıldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtıldı. Müftü Fidan, şivlilik geleneğinin paylaşma, dayanışma ve manevi değerleri çocuklara kazandıran önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Kadınlara Özel Regaib Kandili Programı

Öte yandan Anamur İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından kadınlara yönelik özel bir program düzenlendi. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, üç ayların ve Regaib Kandilinin anlam ve önemine dikkat çekildi, dualar edildi ve ilahiler seslendirildi.

Program, Kur’an kurslarında okunan hatimlerin duasıyla sona erdi.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE, ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI VE REGAİB KANDİLİ DOLAYISIYLA YÜZYILLARDIR...

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE, ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI VE REGAİB KANDİLİ DOLAYISIYLA YÜZYILLARDIR SÜRDÜRÜLEN ŞİVLİLİK GELENEĞİ, ÇOCUKLARIN YOĞUN KATILIMIYLA YAŞATILDI.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE, ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI VE REGAİB KANDİLİ DOLAYISIYLA YÜZYILLARDIR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
2
Kayseri’ye 270 Milyon TL’lik 11 Proje Müjdesi: TKDK Sözleşmeleri İmzalandı
3
Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu: Mini Konser ve Hediyeler
4
Mirasımız Kudüs'ün 'Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu': Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve çarpıcı veriler
5
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
6
Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV'ten Kanser Farkındalığı Protokolü

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı