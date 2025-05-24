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7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta Başladı

820 öğrenci, Kars'ta düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda yarışmak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 21:43
7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta Başladı

7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars’ta Görkemli Bir Başlangıç Yaptı

Kars, 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali'ne ev sahipliği yaparak, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrenciyi ağırlıyor. Şampiyona, 25 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliklerle İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilmektedir.

Vali Ziya Polat: "Kars, Artık Zeka Oyunlarının Merkezi"

Kars Valisi Ziya Polat, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, şehrin akıl zeka sınıfı ve kursu olmayan bir yerden geldiğini vurgulayarak, "Bu yolculuk kısa bir yolculuk olmadı, uzun bir yolculuktu. 1,5 yıl önce KAFKAS projesine başladığımızda böyle bir duruma geleceğimizi tahmin etmemiştik" dedi. Vali Polat, Kars'ın Türkiye şampiyonasında yarışmacı göndermeyen bir il olmaktan, artık birçok öğrencisi olan bir şehir haline geldiğini ifade etti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın: "İleriye Bakan Gençler Var"

Şampiyonada bir konuşma yapan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bu salonda artık kaderine razı olmuş gençler değil, ileriye bakan gençler var. Türkiye'nin geleceği burada" dedi.

TAZOF Başkanı Şaban Kurt: "Kars Özel Bir Deneyim Sunuyor"

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt, bu şampiyonanın ilk kez bu kadar yoğun katılımla düzenlendiğine dikkat çekti. Kurt, Kars il turnuvasında yaşadığı olumlu izlenimleri paylaşarak, Kars'ın ev sahipliğinin oldukça sıcak ve samimi olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’tan Gelen Öğrenciler Heyecanlı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Azra Sayıalioğlu, Kars'ta bulunmaktan dolayı oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada bizleri ağırlayan herkese çok teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrencinin yarışacağı "7....

Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrencinin yarışacağı "7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali" Kars'ta başladı.

Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrencinin yarışacağı "7....

Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrencinin yarışacağı "7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali" Kars'ta başladı.

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