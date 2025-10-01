7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Kayseri'de 7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekliyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde başlatılan 7 bin 500 TL nakdi destek projesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Projenin Amacı ve Önceki Destekler

Ekonomik zorluk yaşayan ailelerin üniversitede okuyan çocuklarını desteklemek amacıyla yürütülen Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı, bugüne kadar 5 bin 396 aileye ulaşarak toplam 25 milyon 982 bin TL kaynak aktardı. Belediye, yeni dönemde de desteğini sürdürme kararı aldı.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başvurular, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 08.30'da başlayacak ve 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülecek; işlemler belediyenin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular, www.kayseri.bel.tr adresinden online doldurulacak Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Yardımı Başvuru Formu ile kabul edilecek. Belediye binalarına gidilerek şahsen başvuru yapılamayacak.

Kimler Yararlanabilir? Başvuru Şartları

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin taşıması gereken şartlar şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak ve aile fertlerinin Kayseri il sınırları içinde ikamet ediyor olması.

- Hane içinde devlet üniversitesinde veya bir vakıf üniversitesinde %100 tam burslu olarak okuyan bir ön lisans ya da lisans öğrencisinin bulunması.

- Öğrencinin herhangi bir dönem kaybı yaşamadan, normal öğrenim süresi içerisinde eğitimine aktif olarak devam etmesi.

- Ailenin ekonomik durumuna ilişkin olarak, hane halkı toplam gelirinin kişi başına düşen miktarının 7 bin 368 TL'yi veya haneye giren toplam gelirin 44 bin 208 TL'yi aşmaması.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla tüm işlemleri çevrimiçi yapacak; başvuruda bulunacak ailelerin ilgili tarihlerde resmi siteyi takip etmesi önem taşıyor.