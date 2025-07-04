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7. Geleneksel Dut Buluşması'nda Asım Gültekin Anıldı

Asım Gültekin Gençlik Merkezi, 7. Geleneksel Dut Buluşması'nda Gültekin'i unutmadı. Öğrencileri ve dostları anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 00:23
7. Geleneksel Dut Buluşması'nda Asım Gültekin Anıldı

Asım Gültekin, 7. Geleneksel Dut Buluşması'nda Anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Asım Gültekin Gençlik Merkezi, 7. Geleneksel Dut Buluşması'nı gerçekleştirdi. Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin'in başlattığı bu gelenekte, program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve dua ile devam etti.

Etkinlikte Gültekin'in öğrencileri ve yakın arkadaşları duygusal anılarını paylaştı. Asım Gültekin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Furkan Yıldırmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gültekin'in hatıralarını anmak ve genç nesle onu tanıtmak amacıyla bu buluşmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu buluşmalarda Asım Gültekin'i tanıyan ve seven dostları bir araya getiriyoruz. Gültekin'in gençler üzerindeki rehberlik rolünü yeni nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.

Yıldırmış, Gültekin'in mirasını yaşatmaya devam ettiklerini ifade ederek, merkezde edebiyat temalı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Ayrıca, gençlerle birlikte dergiler oluşturarak, Gültekin'in izinden edebiyatı sevdirmeye çalıştıklarını vurguladı.

“Asım Samimi, Her Zaman Veren Biriydi”

Eğitimci Talip Kapusuz, Asım Gültekin ile 12 yaşından itibaren dost olduğunu belirtti. Kapusuz, bu dönemde birlikte birçok projede yer aldıklarını ve Gültekin’in karakterini şöyle tanımladı: "Edebiyat camiasına girmek onun çocukluktan beri hayaliydi. Bir gün arkadaşlarımızla lunaparka gitmek istediğimizde, o sürekli ders çalışıyordu. Ama sonunda onu parka götürdük ve günün sonunda bana, 'İyi ki beni lunaparka götürdünüz' dedi".

Kapusuz, Gültekin'in dergi faaliyetlerine destek olduğunu, gençlerin gelişimine olan katkısını ve samimiyetini anlattı: "Tam bir teşkilatçıydı, her zaman gençlere destek olmak için çaba gösterdi. Kendi evinin bahçesindeki dut ağacından topladığı dutları konuklarına ikram ederdi".

Yayınevindeki çalışmalarıyla tanınan Ferdinaz Koyuncu da Gültekin'in yayıncılık faaliyetlerine çok emek harcadığını dile getirdi. Gültekin’in => duyduğu bağlılık ve desteklerle, yayın dünyasında birçok kişiye ilham verdiği vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Asım Gültekin Gençlik Merkezi tarafından 7. Geleneksel Dut...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Asım Gültekin Gençlik Merkezi tarafından 7. Geleneksel Dut Buluşması düzenlendi. Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin'in başlattığı, gelenekselleşen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Asım Gültekin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Furkan Yıldırmış, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Asım Gültekin Gençlik Merkezi tarafından 7. Geleneksel Dut...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Asım Gültekin Gençlik Merkezi tarafından 7. Geleneksel Dut Buluşması düzenlendi. Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin'in başlattığı, gelenekselleşen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Asım Gültekin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Furkan Yıldırmış, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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