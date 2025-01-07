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7 Ocak 2025 Gündem Özeti: Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları

CHP'den bakanlık toplantılarına, uluslararası durumlara ve spor karşılaşmalarına kadar 7 Ocak 2025 gündemini keşfedin.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 00:00
7 Ocak 2025 Gündem Özeti: Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları

7 Ocak 2025 Gündem Özeti

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 7 Ocak 2025 Gündem Özeti, siyasi gelişmeler ve spor müsabakaları ile dikkat çekiyor.

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, partisinin Meclis Grup toplantısına katılacak ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Tartan toplantılar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından düzenlenecek Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü imza töreni ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplantısı dikkat çekiyor.

TBMM’de, MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları yapılacak. Ayrıca, Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler yakından takip edilmektedir. Aynı zamanda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de gözlemlenmektedir.

Spor Müsabakaları

Bugün, Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçları başlıyor. A Grubu'nda MKE Ankaragücü ile İskenderunspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. D Grubu'nda ise Net Global Sivasspor ile Beşiktaş ve Onvo Antalyaspor ile Kocaelispor mücadele edecek.

Ayrıca, BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İspanyol Valencia Basket takımıyla karşılaşacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in aşamasında, Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon ile oynarken, Galatasaray ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde, CEV Kadınlar gruplarında VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana takımları, Slovenya ve Polonya'da zorlu maçlar yapacak. Son olarak, SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta mücadeleleri gerçekleştirilecek.

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