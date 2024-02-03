7 şiddetinde deprem tehlikesi büyük! Naci Görür ve Ahmet Ercan aynı bölgeyi işaret etti

Uzmanlardan Korkutan Açıklamalar: Hakkari'de Deprem Riski Devam Ediyor!

Hakkari'de geçtiğimiz yıl meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgede endişe devam ediyor. Deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son yaşanan depremlerin ardından önemli uyarılarda bulundu.

Gelişmeler Uzmanları Endişelendiriyor!

Hakkari Yüksekova'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını endişelendirdi. Ancak AFAD'ın olumsuz bir ihbar vermemesi, bir nebze olsun rahatlama sağladı.



Uzmanlar, yaşanan bu depremlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari-Çukurca, Kayalık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, "Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı'nın üstünde gerçekleşti. Bu kuşak, 6 Şubat depremlerinden sonra stres alanında değişime uğramış olabilir ve bu durum göz ardı edilmemelidir." şeklinde uyarılarda bulundu.

Jeofizik Y.Müh. Prof. Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, "Hakkari-Kayalık Çukurca'daki 4,1 büyüklüğündeki deprem, ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge, gelecekte M7 dolayında büyük bir depreme gebe olabilir. Ancak bu depremin ne zaman gerçekleşeceğini şu an için kestiremiyorum." ifadelerini kullandı.