7 Yaşta Yüksek Tansiyon, İleri Yaşta Kalp Damar Hastalığı Riskini Artırıyor

Northwestern Üniversitesi öncülüğündeki çalışma, 7 yaşta yüksek tansiyonun ileride kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini artırabileceğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:26
Northwestern Üniversitesi liderliğindeki çalışma önemli uyarılar getiriyor

ABD'li bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, 7 yaşında yüksek tansiyon tespit edilen çocuklarda ilerleyen yaşlarda kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin arttığını ortaya koydu.

Çalışma, Illinois'teki Northwestern Üniversitesi ve çeşitli kamu kurumlarının ortaklığıyla, 1959-1965 yılları arasında doğan 37 binden fazla çocuğu 2016 yılına kadar izledi.

Aynı çalışma çerçevesinde katılımcıların 7 yaşındaki tansiyon değerleri ile yetişkinlik dönemindeki kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riski arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada çocukların yaklaşık %21'inde hipertansiyon görüldüğü kaydedildi.

Ortalama 54 yıllık takip süresince 487 kişinin kalp damar hastalıklarından; 2 bin 242 kişinin ise başka nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bulgulara göre, 7 yaşında yüksek kan basıncı ölçülen çocuklarda, 50'li yaşların ortalarına gelindiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olduğu tespit edildi. Çalışma ayrıca, özellikle erkek çocuklarda yüksek tansiyonun riski daha fazla artırdığını vurguladı.

Bilim insanları sonuçların, çocukluk çağında düzenli tansiyon ölçümlerinin ve erken önleyici sağlık politikalarının önemini gösterdiğini belirtti.

Araştırmada bazı sınırlamalar da yer aldı: tansiyon ölçümlerinin tek sefer yapılmış olması, sonuçların yalnızca ölüm verileriyle sınırlı tutulması ve katılımcıların çoğunun siyah veya beyaz olması nedeniyle bulguların farklı toplumlara genellenmesinin kısıtlı olduğu ifade edildi.

Çalışmanın bulguları JAMA Network dergisinde yayımlandı.

