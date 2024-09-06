743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl, etkinlikler öncesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk bırakıldı. Halk oyunları gösterileri ile devam eden etkinliklerde, Akar, Türk milletinin tarih bilincinin önemine değindi.

Akar, yaptığı konuşmada, "Bu bilince sahip olmamız lazım. Eğitimde titiz olmalı ve gençlerimize tarih bilgisini öğretmeliyiz." dedi.

Vali Aygöl'den Anlamlı Mesaj

Vali Aygöl, Söğüt'ün Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki büyük savaşlara tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Bu toprakları canımız pahasına korumalı ve yaşatmalıyız. Bugün bizim için bir araya gelmemizin asıl sebebi, Ertuğrul Gazi'nin ve Türk kültürünün yaşatılmasıdır." dedi.

Aygöl, Ertuğrul Gazi'nin azmi ve cesaretinin Türk milletine ilham verdiğini belirtti. Böylece Osmanlı'nın 3 kıtaya hükmettiğini hatırlatarak, "743 yıldır aralıksız kutladığımız bu şenlikler, ecdadımıza saygımızı sunmanın bir ifadesidir." şeklinde konuştu.

Programın Sonunda Şifalı Pilav İkramı Yapıldı

Etkinlikte, Karakeçili Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Fadime Uzun konuşmalar yaptıktan sonra kurban kesilerek şifalı pilav ikramı yapıldı. Törene pek çok protokol üyesi de katıldı.

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, 8 Eylül'de yapılacak diğer etkinliklerle sona erecek.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ) ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde karşılandı.